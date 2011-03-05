Катастрофа Ан-148 не повинна позначитися на майбутньому проекті – російський експерт

Москва.Сьогоднішня катастрофа Ан-148 не повинна позначитися на майбутньому проекті.

Про це власному кореспонденту УНІАН у Москві сказав заслужений льотчик-випробувач, Герой Росії, заступник генерального директора - начальник літно-випробувального центру ФДУП «Державний науково-дослідний інститут цивільної авіації» Рубен ЄСАЯН.

«Я думаю, що навколо всі розумні люди, і в проекту не має бути багато неприємностей. Літак пройшов випробування і сертифікацію», - сказав Р.ЄСАЯН.

За його словами, зараз говорити про причини катастрофи рано через відсутність інформації. Розслідування зазвичай триває від трьох місяців до півроку, додав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні 5 березня, о 10.43 стало відомо про те, що в селі Гарбузове Алексєєвського району Бєлгородської області впав літак Ан-148, який проходив льотні випробування.

Внаслідок падіння літака Ан-148 у Бєлгородській області загинуло 6 чоловік, зокрема два льотчики з М’янми.