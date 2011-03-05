ОАК буде продовжувати реалізацію проекту з будівництва літаків Ан-148

Москва.ВАТ «Об`єднана авіабудівна корпорація» («ОАК») має намір продовжувати реалізацію проекту з будівництва літаків Ан-148.

Про це УНІАН повідомив джерело в «ОАК».

«Сьогодні говорити про якісь думки в програмі будівництва літаків Ан-148 передчасно. Катастрофи, на жаль, бувають, але вони не повинні впливати на наші подальші плани», - сказав співрозмовник агентства.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні 5 березня, о 10.43 надійшло повідомлення про те, що в селі Гарбузове Алексеєвського району Білгородської області Росії впав літак Ан-148, який проходив льотні випробування.

У результаті падіння літака Ан-148 у Білгородській області загинули 6 осіб, зокрема двоє льотчиків з М’.

Ан-148-100Е №61708, що розбився, призначався для поставки в М’янму за контрактом, підписаним у 2010 році між ВАТ «Об`єднана авіабудівна корпорація» (ОАК) і Урядом Республіки Союз М’янма. Виконавцем контракту було ВАТ «Воронезьке акціонерне літакобудівне товариство» (ВАЛТ). У лютому 2011 року літак завершив в ВАТ «ВАЛТ» льотні випробування. На момент катастрофи літак був на балансі заводу-виготовлювача.

Довідка УНІАН. Ан-148 – регіональний реактивний пасажирський літак нового покоління, призначений для перевезення 68-85 пасажирів на відстань 2000-4400 км. Літак оснащений двигуном Д-436-148 розробки ДП "Івченко-Прогрес", випускається на "Мотор Січ". Лізингова компанія "Іллюшин Фінанс Ко" оцінює портфель замовлень на літаки Ан-148/158/168 до 2025 року у 130 машин.

Каталожна вартість Ан-148 у різних модифікаціях становить 22-25 млн. дол.