Київ визначиться з 5-м трамвайним маршрутом, виходячи з нового Генплану

Рішення щодо подальшої роботи 5-го трамвайного маршруту в Києві буде ухвалено з урахуванням нового Генерального плану розвитку столиці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав в ефірі політичного ток-шоу на телеканалі «Інтер» голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ.

«У нас сьогодні там буде декілька дуже великих будівельних проектів реалізовано, пов`язаних з розв`язками. І його рух (трамваю – УНІАН) в цей період часу неможливий, технологічно неможливий. Ми збудуємо, і потім дивитимемося. На цей час у нас буде Генеральний план, і ми подивимося перспективи цієї лінії», - пояснив О.ПОПОВ.

Як повідомляв УНІАН, у Києві у зв`язку з початком будівництва транспортної розв`язки біля станції метро «Дніпро» з 23 лютого було закрито рух трамваїв за маршрутом №5 «Контрактова площа - бульвар Дружби Народів».