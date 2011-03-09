Співпраця за проектом Ан-148 між Україною і РФ буде продовжена – «Рособорнекспорт»

Москва. Співпраця за проектом Ан-148 між Україною і РФ продовжуватиметься, незважаючи на катастрофу літака цієї моделі в Бєлгородській області 5 березня.

Про це сьогодні на прес-конференції в Москві заявив генеральний директор федерального державного унітарного підприємства «Рособоронекспорт» Анатолій ІСАЙКІН, відповідаючи на запитання власного кореспондента УНІАН у РФ.

«Сам літак затребуваний. Багато країн цікавляться саме цією моделлю (Ан-148). У будь-якому разі, після висновку офіційною комісією результатів розслідування ця співпраця продовжитися», - сказав А.ІСАЙКІН.

За його словами, необхідно дочекатися остаточних результатів розслідування катастрофи.

Як повідомлялося, 5 березня вранці у селі Гарбузове Алексеєвського району Бєлгородської області РФ впав літак Ан-148, який проходив льотні випробування. У результаті падіння літака загинули 6 осіб – четверо росіян і два льотчики з М‘янми. При цьому за штурвалом був пілот з М‘янми.

Офіційний представник Слідчого комітету Росії Володимир МАРКІН заявив, що, згідно з основною версією, літак Ан-148 зазнав аварії через поломку устаткування, що визначає швидкість руху літака, разом із тим, поки не виключені версії помилки пілота, а також використання неякісного пального.

Довідка УНІАН. Ан-148 – сімейство літаків, призначених для пасажирських, вантажопасажирських і вантажних перевезень на регіональних і близькомагістральних лініях. Розробником літака є Авіаційний науково-технічний комплекс ним. О.К. Антонова. Серійне виробництво модифікації Ан-148-100 у Росії здійснюється за ліцензією на ВАТ «Воронезьке акціонерне літакобудівне товариство» з 2009 року.