У Києві планують цього року здійснити капітальний ремонт вулиці Червоноармійської

Влада Києва планує у 2011 році здійснити розробку проектно-кошторисної документації та виконати роботи з капітального ремонту вулиці Червоноармійської на ділянці від площі Либідської до площі Льва Толстого.

Про це йдеться у відповідному розпорядженні КМДА від 28 лютого, текст якого є у розпорядженні УНІАН.

Як зазначається у документі, рішення прийнято відповідно до затвердженого переліку об’єктів ремонту 1,5-кілометрової зони навколо НСК “Олімпійський” (у рамках підготовки до Євро-2012) та з метою приведення вулиці Червоноармійської у відповідність до державного стандарту України.

Замовником виконання робіт з розробки документації та проведення робіт визначено “Київавтодор”.

Фінансування робіт буде здійснено у межах бюджетних призначень на капітальний ремонт об’єктів вулично-шляхової мережі на 2011 рік.