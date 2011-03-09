Однією з версій катастрофи Ан-148 є відмова обладнання для вимірювання швидкості

Москва . Однією з робочих версій авіакатастрофи Ан-148 у Білгородській області РФ є відмова техніки, а саме обладнання для вимірювання швидкості літака.

Про це УНІАН повідомили в Московському міжрегіональному слідчому управлінні на транспорті.

За цією версією, пілоти, введені в оману щодо справжньої швидкості літака, для досягнення потрібної їм швидкості дали навантаження, що перевищує гранично допустиме, внаслідок чого сталося руйнування повітряного судна в повітрі.

Крім того, зазначається, що одночасно продовжують перевірятися й інші версії: помилка пілота та використання неякісного пального.

«Остаточна причина катастрофи буде названа після розшифровки даних усіх бортових самописців і проведення необхідних експертиз», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 5 березня вранці в селі Гарбузове Олексіївського району Білгородської області РФ впав літак Ан-148, що проходив льотні випробування. В результаті падіння літака загинули 6 осіб – четверо росіян і двоє льотчиків із М’янми. При цьому за штурвалом перебував пілот із М’янми.