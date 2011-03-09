У Канівському районі Черкаської області збудують вертолітний майданчик
13:38, 09 березня 2011Транспорт/Звя'зок
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У селі Пекарі Канівського району Черкаської області в рамках підготовки до Євро-2012 розпочато будівництво вертолітного майданчика з пасажирським терміналом на 50 пасажирів на годину і під`їзною дорогою.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Кабінету міністрів України.
Вартість будівництва об`єкта становить 96 млн. грн. і на сьогодні вже виділено 45 млн. грн.
Завершити будівельні роботи планується наприкінці травня 2011 року.
В результаті гості Євро-2012 зможуть відвідати Шевченківські місця, економлячи час на дорогу.
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