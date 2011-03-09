Кількість користувачів українського інтернету зменшилася на 6,3%

Розмір української аудиторії користувачів інтернету (унікальні браузери, що зробили більше одного перегляду сторінки (хіта) за поточний місяць + браузери, які переглядали сторінки в цьому і в минулому місяці) в лютому 2011 року скоротився на 6,3% порівняно з січнем 2011 року і становив 19,7 млн. осіб.

Такі результати наводяться в звіті українського порталу Bigmir)net «Глобальна статистика українського інтернету» за лютий 2011 року, який має в своєму розпорядженні УНІАН.

Згідно зі звітом, істотних змін у географічному розподілі користувачів у лютому не спостерігалося. Як і раніше, лідирує Київський регіон. Його частка становила 56,26% від загальної аудиторії. Далі, в порядку зменшення, слідують такі великі регіони, як Харків (7,27%), Донецьк (6,20%), Одеса (5,64%), Львів (5,39%), Дніпропетровськ (4,69%), Крим (2,44%), Луганськ (1,72%). Їх сумарна частка становить 32,27%. Водночас у Рівненського, Житомирського і Івано-Франківського регіонів найменша активність, всього по 0,27%, 0,29% і 0,18% від загальноукраїнської аудиторії відповідно. На решту регіонів припадає 10,73%.

Загальний час, проведений українськими користувачами Інтернету в Глобальній мережі в лютому 2011 року, становив понад 4,16 млрд. хвилин, що на 9,31% менше, ніж у попередньому місяці.