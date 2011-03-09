Віце-президентом із технічних питань компанії ВОЛЯ призначений Андреас Бамберг

Віце-президентом з технічних питань компанії ВОЛЯ призначений Андреас БАМБЕРГ, який також увійшов до складу правління компанії ВОЛЯ. Про це УНІАН повідомила керівник відділу PR Аліна СИГДА.

За даними А.Сигди, на цій посаді А.Бамберг відповідатиме за технічну стратегію, проектування і будівництво мережевої інфраструктури ВОЛІ для забезпечення високої якості послуг, що надаються компанією.

Як відзначив CEO і перший віце-президент компанії ВОЛЯ Ерік ФРАНКЕ, А.Бамбергу в масштабах компанії доручена стратегія розвитку наявних і нових продуктів і сервісів для того, щоб технічна стратегія розвитку компанії максимально відповідала її бізнес-стратегії. Він висловив упевненість, що унікальний досвід роботи А.Бамберга в найбільших телекомунікаційних компаніях Європи «ще більше підсилить ефективність менеджменту компанії ВОЛЯ».

До приходу в компанію ВОЛЯ А.Бамберг працював в компанії UPC–Cablecom, найбільшому телекомунікаційному провайдерові Швейцарії, де посідав посаду директора з технічного розвитку мережі. Раніше А.Бамберг займав різні управляючі позиції в телекомунікаційних компаніях Deutsche Bahn Vodafone Germany (раніше Mannesmann Arcor) і Firstmark-LambdaNet.

Довідка УНІАН. ВОЛЯ є провідним українським загальнонаціональним телекомунікаційним провайдером і надає комплексну мультисервісну послугу, що включає інформацію і розваги, – доступ до телепрограм і видео-по-запиту; комунікації – високошвидкісний доступ в інтернет, комп`ютерний і голосовий зв`язок, а також послуги найбільшого в Україні дата-центру.