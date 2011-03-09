«АероСвіт»: експлуатація Ан-148 не давала приводів сумніватися в надійності цих літаків

Експлуатація Ан-148 при виконанні комерційних рейсів не давала ніяких підстав для того, щоб засумніватися в надійності систем літаків, при здійсненні комерційних польотів.

Про це сказав у коментарі УНІАН помічник директора авіакомпанії «АероСвіт» по зв`язках із громадськістю Сергій КУЦИЙ.

«У нас є досвід майже 2-річної експлуатації одного повітряного судна Ан-148 і близько року експлуатації другого повітряного судна. Жодного разу ми не відзначали якихось серйозних відхилень у роботі систем літаків, завдяки постійному технічному й конструкторському супроводу експлуатації повітряних суден із боку ДП «Антонов», - сказав він.

За словами С.КУЦОГО, авіакомпанія постійно контактує з представниками ДП «Антонов», «і в разі потреби, ми проведемо додаткові перевірки надійності систем літаків, їх відповідності нормативним експлуатаційним характеристикам».

Він зазначив, що якщо йдеться про призупинення експлуатації повітряних суден будь-якого типу, то це відбувається згідно з директивами авіаційних властей, направленими експлуатантам і виробникам повітряних суден. «Директива може бути видана, очевидно, лише за результатами розслідування причин катастрофи, з урахуванням того, що умови випробувального польоту, при якому сталася катастрофа, істотно відрізняються від режимів використання повітряних суден при комерційній експлуатації», - сказав С.КУЦИЙ.

Як повідомлялося, 5 березня вранці в селі Гарбузове Олексіївського району Білгородської області РФ упав літак Ан-148, що проходив льотні випробування. Внаслідок падіння літака загинули 6 осіб – четверо росіян і двоє льотчиків із М’янми. При цьому за штурвалом був пілот із М’янми.

Офіційний представник Слідчого комітету Росії Володимир МАРКІН заявив, що, згідно з основною версією, літак Ан-148 зазнав катастрофи через поломку обладнання, що визначає швидкість руху літака, разом із тим поки не виключені версії помилки пілота, а також використання неякісного пального.

Нагадаємо, зараз в Україні два літаки Ан-148 експлуатує «АероСвіт». ДП «Лізингтехтранс», яке належить до сфери управління Мінінфраструктури, а також українські авіакомпанії «АероСвіт», «Дніпроавіа», «Донбасаеро» і ДП «Антонов» підписали угоду про забезпечення оновлення авіапарку цих авіакомпаній літаками Ан-148 на умовах лізингу. До кінця 2011 року українські авіаперевізники мають намір збільшити кількість експлуатованих Ан-148 до семи літаків.

Довідка УНІАН. Ан-148 – сімейство літаків, призначених для пасажирських, вантажопасажирських і вантажних перевезень на регіональних і близькомагістральних лініях. Розробником літака був АНТК ім. Антонова. У Росії серійне виробництво модифікації Ан-148-100 здійснюється за ліцензією на ВАТ «Воронізьке акціонерне літакобудівне товариство» з 2009 року.