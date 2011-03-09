«Укрзалізниця» готує два майданчика для приватних інвестицій – Костюк

"Укрзалізниця" готує два майданчики для приватних інвестицій. Про це повідомив генеральний директор Державної адміністрації залізничного транспорту ("Укрзалізниця") Михайло КОСТЮК в інтерв'ю діловому тижневику "Бізнес" №10 (945) від 7 березня 2011 року.

"Ми готуємо за дорученням Колєснікова (віце-прем'єр-міністр, міністр інфраструктури Борис КОЛЄСНІКОВ - УНІАН) два майданчики для приватних інвестицій. Перший - "Український вагон", другий - підготовка інфраструктури до швидкісного руху з тим, щоб надалі запрошувати до нього інвестора з власним рухомим складом", - сказав М.КОСТЮК.

За його словами, передбачені певні преференції для підприємств, готових інвестувати свої кошти у нові вагони.

"Нам цікаво, щоб підприємства приватної форми власності, які володіють власними вагонами, поповнювали свої парки. Це абсолютно здорова практика, яка дозволила б "Укрзалізниці", не вкладаючи коштів, збільшити об'єми перевезень", - сказав він.

Також на преференції можуть розраховувати підприємства, які входять в структуру відомства: "Укрспецвагон", "Укррефтранс", Дарницький вагоноремонтний завод.

За словами М.КОСТЮКА, у рамках програми "Український вагон" за 2,5 роки планують випустити і закупити 25 тисяч вагонів, 15-16 тисяч з яких будуть виготовлено підприємствами, які входять в структуру "Укрзалізниці".

Що стосується дефіциту вагонного парку, то гендиректор відомства зазначив: "Дефіциту вагонного парку немає, є дефіцит дешевих послуг з перевезення вантажів українськими вагонами. Експерти, які озвучують дефіцит у 10-15 тисяч вагонів, насправді говорять про незабезпечення перевезень окремих видів вантажів. Ми відчуваємо дискомфорт від цього незабезпечення, хоча ці перевезення виключно збиткові. Рівень рентабельності на перевезеннях цих вантажів негативний, але навіть при цьому ми хочемо їх забезпечити, тому що відправник цих вантажів - наш потенційний клієнт, і за нього необхідно боротися", - сказав він.