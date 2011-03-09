«Укрзалізниця» готується до презентації програми реформування галузі

"Укрзалізниця" готується до презентації програми реформування залізничної галузі.

Про це сказав генеральний директор Державної адміністрації залізничного транспорту (Укрзалізниця) Михайло КОСТЮК в інтерв'ю діловому тижневику "Бізнес" №10 (945) від 7 березня.

"За основу програми узяті завдання Президента щодо збереження в держуправлінні інфраструктури, безпеки руху, тягового складу і створення умов для ринкового розвитку сектора перевезень, ремонту, зв'язку і т. і"., - сказав він.

М.КОСТЮК також повідомив, що перший етап реформи проходитиме у 2011-2012 рр.

У рамках цього етапу буде створений потужний державний холдинг. "У державній власності будуть збережені інфраструктура, тяга, енергетика і безпека. Підприємства, що займаються іншими видами діяльності, будуть або акціоновані, або реформовані так, щоб виникли умови для залучення в них приватних інвестицій", - розповів він.

Що стосується подальших етапів і термінів реформування, М.КОСТЮК сказав, що ніхто поки не знає, який формат управління залізничним транспортом оптимальний. "Спробуємо використовувати досвід і врахувати усі проблеми, з якими довелося зіткнутися залізничним адміністраціям Європи та наших сусідів. "УЗ" вже знаходиться в процесі реформування. Завдання його - розмежувати функції держуправління і господарської діяльності. Зараз "УЗ" працює суто як суб'єкт господарювання, а держуправлінням займається Мініфраструктури", - сказав гендиректор відомства.

За його словами, ліквідність держадміністрації приваблива, кредитний портфель здоровий. "Інші залізниці починали реформування у стані банкрутства, заборговувавши державі колосальні гроші", - сказав він.

За даними М.КОСТЮКА, повний кредитний портфель залізничної адміністрації нині складає 10 млрд. грн. при об'ємі надходженьу галузь у розмірі 50 млрд. грн.. "Тому ми вважаємо, що не обтяжені позиками і можемо спокійно вести діалог про залучення нових", - сказав він.