АМКУ оштрафував Конотопську дирекцію залізничних перевезень

Сумське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України (АМКУ) оштрафувало Південно-Західну залізницю в особі Конотопської дирекції залізничних перевезень на 34 тис. грн. за зловживання монопольним становищем.

Як повідомили УНІАН в тервідділі АМКУ, підприємство стягувало подвійну плату за подачу і зважування вагонів на вагонних вагах.

Такі дії призвели до утиску інтересів вантажовласників. Порушення припинене.