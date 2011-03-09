АМКУ оштрафував Конотопську дирекцію залізничних перевезень
17:31, 09 березня 2011Транспорт/Звя'зок
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Сумське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України (АМКУ) оштрафувало Південно-Західну залізницю в особі Конотопської дирекції залізничних перевезень на 34 тис. грн. за зловживання монопольним становищем.
Як повідомили УНІАН в тервідділі АМКУ, підприємство стягувало подвійну плату за подачу і зважування вагонів на вагонних вагах.
Такі дії призвели до утиску інтересів вантажовласників. Порушення припинене.
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