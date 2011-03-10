На Луганщині зійшли з колії 13 вагонів вантажного потяга
08:58, 10 березня 2011Транспорт/Звя'зок
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Вчора о 8.15 біля залізничної станції Фащівка Перевальського району Луганської області зійшли з колії 13 вагонів вантажного потяга, з них 7 порожніх вагонів перекинулися.
Як повідомляє прес-служба МНС, пошкоджено близько 10 м залізничного полотна. Жертв і постраждалих немає.
Станом на 7.00 сьогоднішнього дня вагони поставлено на рейки, проводяться роботи з ремонту залізничного полотна. Затримки руху залізничного транспорту немає. Причина аварії встановлюється.
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