Для організації одностороннього руху на Подолі потрібно 15 млн. грн.

Для організації одностороннього руху на вулицях Подільського району Києва потрібно 14 млн. 654,7 тис. грн.

Така сума вказана у розпорядженні КМДА від 2 березня "Про затвердження робочого проекту організації одностороннього руху на вулицях Подільського району", текст якого оприлюднили на офіційному порталі столичної влади.

Згідно з документом, для організації одностороннього руху необхідно встановити 1 тис. 353 дорожні знаки, побудувати 9 світлофорних об'єктів, здійснити часткове перекладання трамвайних колій, а також перекласти інженерні мережі і асфальтобетонне покриття (518 кв. м).

Як повідомляв УНІАН, у 2007 році Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ підписав розпорядження про організацію одностороннього руху транспорту на 12 вулицях Подільського району. Згідно з рішенням, односторонній рух вирішено організувати на вулицях: Іллінська, Григорія Сковороди, Спаська, Хорева, Волоська, Почайнинська, Ярославська, Щекавицька, Введенська, Оболонська, Юрковська та Єленівська.

Замовником розробки проектно-кошторисної документації і виконання необхідних робіт визначено комунальне підприємство "Київдорсервіс".

27 жовтня 2007 року було відкрито односторонній рух на вулицях Жилянська і Саксаганського. Загальна вартість робіт з реконструкції обох вулиць для організації одностороннього руху складала 49,5 млн. грн.

За даними КМДА, з 2007 року у столиці в односторонньому режимі запрацювали близько 40 вулиць.