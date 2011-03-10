«Богдан» у лютому збільшив виробництво легкових авто на 74%

Корпорація "Богдан", один з провідних суб'єктів українського ринку автотранспортних засобів, у лютому зробила 1918 легкових автомобілів, що на 73,7% більше, ніж за аналогічний період 2010 року.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив прес-секретар корпорації "Богдан" Сергій КРАСУЛЯ.

За його словами, цей показник не враховує виробництво легких комерційних автомобілів "Богдан-2310" пікап.

При цьому він додав, що у лютому випущено також 109 од. комерційної техніки - у 2,3 раза більше, ніж у лютому 2010 року, у тому числі 30 пікапів "Богдан-2310" і 79 вантажівок Hyundai HD (у лютому 2010 - тільки 48 пікапів).

С. КРАСУЛЯ нагадав, що у січні поточного року корпорація не робила автомобілі: у січні її заводи працювали в режимі планового технічного призупинення у зв'язку з підготовкою технологічної лінії до річного виробництва.

Він також повідомив, що у лютому корпорація випустила 2 автобуси.

Як повідомляв УНІАН, у 2011 році корпорація "Богдан" планує реалізувати близько 45 тис. нових легкових автомобілів, що перевищить показник 2010 року на 47,8% (у 2009 році продано 30,374 тис. автомобілів) і зробити не менше 30,5 тис. автомобілів.

Довідка УНІАН. Корпорація "Богдан" створена у лютому 2005 року з метою реалізації масштабних інвестпроектів, спрямованих на створення в Україні потужностей з виробництва транспортних засобів усіх типів.

У червні 2008 року корпорація ввела в експлуатацію завод з випуску легкових автомобілів потужністю 120 тис. авто на рік, інвестувавши у цей проект понад 330 млн. дол.

Нині корпорація випускає легкові авто Lada і Hyundai, а також легкові авто під власним брендом з використанням комплектуючих ВАТ "АВТОВАЗ" (Тольятті, РФ) та інших світових виробників.

Під брендом Bogdan за ліцензією "Автовазу" випускають автомобілі Bogdan 2110, Bogdan 2111, які також, як і Bogdan 2310 pick – up, експортують у декілька країн, зокрема і в Росію.