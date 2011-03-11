Надходження ПЗ від реалізації послуг у 2010 році склали понад 10,1 млрд. грн.

Надходження Придніпровської залізниці від реалізації послуг у 2010 р. склали понад 10,1 млрд. грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі ПЗ.

Зокрема, від вантажних перевезень залізниця отримала 8,517 млрд. грн., що на 17,2% більше, ніж за підсумками 2009 р. Надходження від пасажирських перевезень виросли на 13,6% -до 1,235 млрд. грн.