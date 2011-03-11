У Полтаві вартість проїзду у маршрутках зменшилася на 25 коп.

Сьогодні у Полтаві вартість проїзду у маршрутних таксі знизилася на 12,5%, або 25 коп., - до 1,75 грн.

Як передає кореспондент УНІАН, за таким тарифом перевозять пасажирів більшість маршрутних таксі міста.

Вартість проїзду 1 грн. залишилася в автобусах, які працюють за програмою "Місто без околиць". По 75 копійок, як і раніше, перевозять пасажирів тролейбуси.

Як повідомляв УНІАН, депутати Полтавської міської ради на своїй черговій сесії 31 січня проголосували за підвищення вартості проїзду у маршрутках з 1.25 грн. до 2 грн. Новий тариф почне діяти з 4 лютого. Пізніше проти такого підвищення тарифів виступило керівництво Полтавської облдержадміністрації і Антимонопольний комітет України.