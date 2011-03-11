У міжсезоння планують організувати рейси з Німеччини до Криму

У міжсезоння до Криму з Німеччини планують налагодити чартерні і регулярні рейси.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Міністерства курортів і туризму АРК, такої домовленості досягнули у рамках Міжнародної туристичної біржі ITB у Берліні.

У переговорах брали участь заступник голови Ради міністрів АРК - міністр курортів і туризму Криму Георгій ПСАРЬОВ і генеральний представник авіакомпанії Air Berlin Group у Російській Федерації і країнах СНД Гюнтер ЗАЙБТ.

Крім того, кримський віце-прем'єр провів переговори з генеральним представником авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в країнах Європи Урсом ХЕРЦИГОМ, під час яких домовилися у жовтні поточного року у рамках виставки "Крим - цілий рік!" організувати інформаційний тур по Криму для туроператорів і представників засобів масової інформації Німеччини.

Також за підсумками зустрічі прийнято рішення про створення спеціалізованого туристичного продукту для європейських туристів на період міжсезоння. Крім того, авіакомпанія "МАУ" висловила готовність сприяти проведенню Днів Криму у посольстві України в Німеччині.

У рамках роботи берлінської виставки представники кримської влади обговорили з керівником компанії GTA Skyways (Австрія) Вольфгангом ГАЙСТОМ можливість організації прес-туру для австрійських ЗМІ у травні поточного року, а також питання збільшення кількості чартерних рейсів з Австрії в Крим.

Також голова курортного відомства Криму обговорив з директором департаменту з туризму в країнах СНД компанії "Дертур" (Німеччина) можливість створення турпродукту для туристів з Німеччини на період міжсезоння. Окрім того, на зустрічі обговорили нові форми просування вказаного турпродукту на ринок Німеччини, зокрема, участь Криму у виїзних презентаціях (road show) і workshop у 6 найбільших містах Німеччини.

Крім того, у рамках виставки у Берліні представники АРК провели переговори з менеджером програми UNWTO "Шовковий шлях" Аллою Пересоловою з питання включення Криму в міжнародний туристичний маршрут "Великий шовковий шлях" під єдиним брендом з розміщенням об'єктів туристского показу на спеціалізованому веб-порталі.

10 березня у Берліні у рамках Міжнародної туристичної біржі ITB презентували курортно-туристичний потенціал Криму. На презентації були присутніми понад 60 представників ЗМІ і турбізнесу Німеччини, Франції, Великобританії, Йорданії, Австрії, Польщі, Росії.

***Міжнародна виставка ITB Berlin (Internationale Tourismus Bоrse) - найбільша всесвітня подія в індустрії туризму - почала роботу 9 березня і продовжиться до 13 березня. У 26 павільйонах найбільшого виставкового комплексу у Берліні площею 160 тис. квадратних метрів зібралися понад 11 тис. учасників зі 187 країн, щоб представити свої туристичні пропозиції і налагодити нові ділові контакти. На виставці представлені усі складові туристичної індустрії - міжнародні федерації туризму, національні і регіональні туристичні організації, туристичні і транспортні агентства і туроператори, готелі, страхові компанії і так далі.

У рамках ITB заплановане проведення понад 100 заходів, у тому числі семінари, симпозіуми, зустрічі з експертами, круглі столи для преси і т. і.

Щорічно ITB Berlin відвідують близько 10 тисяч учасників туристичного ринку зі 180 країн світу.