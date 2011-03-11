Корпорація «Богдан» вивела зі своєї структури «Черкаський автобус»

Корпорація «Богдан», один з найбільших операторів ринку автотранспортних засобів України, вивела зі своєї структури ПАТ «Черкаський автобус».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі корпорації «Богдан».

«Після продажу контрольного пакету акцій ПАТ «Черкаський автобус» корпорація «Богдан» вивела це підприємство зі структури. Відтепер черкаський виробник автобусів функціонуватиме як окреме підприємство», – сказано в повідомленні.

У повідомленні наголошують, що кількість реалізованих акцій і сума операції є конфіденційною інформацією і сторонами не розголошуються.

Виробництво автобусів і тролейбусів корпорація продовжить на виробничих потужностях у Луцьку – на сьогодні ці потужності дозволяють випускати до 6 тис. автобусів і тролейбусів у рік.

Як повідомляв УНІАН, власником 50% акцій ПАТ «Черкаський автобус» став закритий недиверсифікований пайовий венчурний інвестфонд «Зета» КУА «ІЗІ Лайф», який також оголосив про намір викупити інші акцій ПАТ.

У кінці лютого Антимонопольний комітет України дозволив інвестфонду «Зета» КУА «ІЗІ Лайф» отримати контроль в ПАТ «Черкаський автобус».

ПАТ «Черкаський автобус» в даний час випускає автобуси малого класу «Богдан» А092, які складають основну частку у випуску автобусів. Виробництво автобусів малого класу на цьому підприємстві розпочали в 1999 році.

На вересень 2010 року більше 99% акцій ПАТ належало ПАТ «АК «Богдан Моторс».

Довідка УНІАН. Корпорація «Богдан» створена в лютому 2005 року з метою реалізації масштабних інвестпроектів, спрямованих на створення в Україні потужностей з виробництва транспортних засобів всіх типів.

АК «Богдан Моторс» в даний час має два сучасні заводи – з виробництва легкових автомобілів у Черкасах і автобусів та тролейбусів у Луцьку. При цьому в створення виробництва в Луцьку було інвестовано більше 100 млн. дол.