У рамках реконструкції злітно-посадочної смуги аеропорт «Львів» працюватиме без закриття

Реконструкція аеродрому аеропорту "Львів" до Євро-2012 проводитиметься в два етапи без закриття аеропорту на час робіт.

Як повідомила УНІАН прес-служба Міністерства інфраструктури, таке рішення було прийняте за підсумками нарад за участю представників Мінінфраструктури, Державіаадміністраціъ, Національного агентства з питань підготовки і проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу і реалізації інфраструктурних проектів.

Зокрема, на першому етапі реконструкції буде збудована нова ділянка штучної злітно-посадочної смуги завдовжки 795 м. На другому етапі планується виконати реконструкцію частини штучної злітно-посадочної смуги, що залишилася, завдовжки 1610 м. На кожному етапі виконання реконструкції проводитимуться роботи з облаштування світосигнального і радіотехнічного обладнання та виконуватиметься вертикальне планування на грунтовій ділянці злітної смуги.

Як зазначають у міністерстві, з метою забезпечення планованих польотів під час проведення реконструкції аеродрому "Львів" і забезпечення належного планування авіаперевізниками розкладу виконання польотів Державіаадміністрація наперед направила українським та іноземним авіакомпаніям, які виконують рейси в аеропорт Львів, інформацію про умови виконання польотів у період реконструкції.

У відповідь майже всі авіакомпанії підтвердили свої наміри продовжити виконання польотів до Львова і зараз здійснюють планування розкладу з урахуванням існуючого попиту на ринку і технічної можливості наявного парку повітряних суден маневрувати в умовах скорочення довжини злітно-посадочної смуги.

Нагадаємо, після завершення двох етапів реконструкції, загальна довжина смуги становитиме 3305 м відповідно до затвердженої проектної документації. Така довжина буде достатньою для здійснення злітно-посадочних операцій літаками типу В 767-300 і легшими типами повітряних суден.

Довідка УНІАН. ДП «Міжнародний аеропорт «Леьів» - найбільший у Західній Україні за пасажиропотоком і маршрутною мережею.