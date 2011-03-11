«ЗАЗ» збільшив виробництво легкових автомобілів у 9 разів

Найбільший в Україні виробник легкових автомобілів ЗАТ «Запорізький автомобілебудівний завод» (ЗАЗ, Запоріжжя) в січні-лютому 2011 року збільшив виробництво легкових автомобілів в 9,1 разу, в порівнянні з аналогічним періодом 2010 року, – до 8,639 тис. штук.

Про це УНІАН повідомили в Асоціації автовиробників України «УкрАвтоПром», в яку входить ЗАЗ.

У повідомленні наголошують, що в січні-лютому ЗАЗ не виготовляв автобусів, але виготовив 149 вантажних автомобілів.

Як повідомляв УНІАН, за даними «УкрАвтоПрому», в 2010 році ЗАЗ скоротив виробництво легкових автомобілів на 3,8%, в порівнянні з 2009 роком, – до 42,266 тис. штук. У 2010 році ЗАЗ збільшив виробництво автобусів на 86,9%, в порівнянні з 2009 роком, – до 344 штук, а також збільшив виробництво вантажних автомобілів на 40,4% – до 2855 штук.

Довідка УНІАН. ЗАТ «ЗАЗ» – найбільше автомобілебудівне підприємство України з повномасштабним виробництвом автомобілів, комплектуючих, зваркою, збіркою. Підприємство входить в корпорацію «УкрАВТО».

Корпорація «УкрАВТО» – найбільший виробник автомобілів в Україні і Польщі, дистриб`ютор і постачальник сервісних послуг. В активі «УкрАВТО» – успішна багаторічна співпраця з Daimler AG, Chrysler LLC, General Motors, Nissan, Toyota, Chery і «АвтоВАЗ».

У структуру корпорації входить більше 400 автосервісних підприємств у всіх містах України, дистриб`юторські і дилерські компанії провідних автомобільних брендів, а також мережа автозаправних комплексів.