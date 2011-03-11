РФ не вводитиме заборону на експлуатацію українсько-російських літаків Ан-148

Москва. Росія не вводитиме заборону на експлуатацію нових українсько-російських літаків Ан-148.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це повідомив керівник Федерального агентства повітряного транспорту Олександр НЕРАДЬКО на колегії відомства.

«Обставини трагедії, що стали відомими – авіакатастрофа літака Ан-148 5 березня – не дають підстав для припинення його експлуатації. Відповідний наказ не готується», – сказав О.НЕРАДЬКО.

За його словами, перший міжнародний рейс Ан-148 заплановано на 16 березня.

При цьому він додав, що інженерна складова польотів Ан-148 останнім часом була істотно допрацьована. Зокрема, почато доопрацювання реверсу двигуна з метою запобігання його вимкнення на пробігу, а також доопрацювання системи управління й доопрацювання контролю системи збірки випуску шасі.

Крім того, О.НЕРАДЬКО повідомив, що збитки авіакомпанії «Росія», яка є першим російським експлуатантом літаків Ан-148, від використання шести таких моделей у 2010 році становили 300 млн. руб. (близько 10 млн. дол.).

«Всі ці втрати, яких зазнала ДТК «Росія» – це був її фінансовий тягар, 300 млн. руб. за 2010 рік від експлуатації шести літаків Ан-148», – сказав він.

О.НЕРАДЬКО зазначив, що літаки стоять на доопрацюванні, проте лізингові платежі треба платити.

Він також нагадав, що раніше існував період експлуатаційних випробувань, під час якого на літаку усувалися недоробки. Наразі такого періоду немає, й повітряні судна при отриманні сертифікату типу відразу ж передаються в авіакомпанії. У зв`язку з цим, на думку О.НЕРАДЬКА, на період експлуатаційних випробувань авіакомпаніям потрібна державна підтримка у вигляді субсидування частини процентної ставки від лізингових платежів.

Довідка УНІАН. Ан-148 – сімейство літаків, призначених для пасажирських, вантажопасажирських і вантажних перевезень на регіональних і близькомагістральних лініях. Розробником літака був АНТК ім. Антонова. У Росії серійне виробництво модифікації Ан-148-100 здійснюється за ліцензією на ВАТ «Воронезьке акціонерне літакобудівне товариство» з 2009 року.