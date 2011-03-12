У КМДА допускають відкриття кільцевого руху міської електрички з квітня 2012 р.

Заступник голови Київської міської державної адміністрації Руслан КРАМАРЕНКО допускає, що запустити кільцевий рух міської електрички можна буде з квітня 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Р.КРАМАРЕНКО сказав під час телефонної гарячої лінії.

"Починаючи з квітня місяця. Я думаю, впродовж року ми одержимо міську електричку. Повністю кільце", - сказав Р.КРАМАРЕНКО.

При цьому він нагадав, що станції електрички вводяться поетапно.

За інформацією Р.КРАМАРЕНКА, для завершення будівництва електрички необхідно близько 18 млн. грн., і фінансування здійснюватиметься з міського бюджету.

Водночас ця сума не включає вартість упорядкування території, прилеглої до входів/виходів зі станцій. На даний момент необхідні суми розраховуються.

Як повідомляв УНІАН, 28 жовтня 2010 р. прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ на брифінгу в Києві повідомив, що кільцевий рух міської електрички у Києві буде організований до 1 вересня 2011 року.

У 2009 році в експлуатацію була введена перша черга міської електрички. У рамках запуску електрички були реконструйовані зупинкова платформа «Троєщина» («Городня») і залізнична станція «Київ-Петрівка» і відкрито рух електрички між вказаними пунктами. Проект спільний - Києва і Південно-західної залізниці.

У липні 2010 року комунальне підприємство "Київпастранс" заявляло про намір відкрити платформи міського електропоїзда "Сирець" і "Борщагівська" до кінця 2010 року.

Крім того, передбачається будівництво 10-12 платформ, якими буде завершене Північне півкільце міського електропоїзда (від платформи "Борщагівка" до станції "Дарниця").

Тоді ж "Київпастранс" заявив про намір до 2012 року завершити будівництво Південного півкільця електрички (ст. "Караваєві дачі" - ст. "Видубичі").

Після цього Північне і Південне півкільця будуть об`єднані в єдине кільце міської електрички.