Будівництво Дарницького мосту в Києві йде за графіком - Мінінфраструктури

Будівництво Дарницького мосту в Києві виконується відповідно до графіку.

Як повідомила УНІАН прес-служба Міністерства інфраструктури України, Південно-Західна залізниця продовжує будівництво Дарницького залізнично-автомобільного мостового переходу у м. Києві. Нині завершується будівництво автомобільного заїзду з правого берега на лівий.

Вже завершено складання і поздовжнє насування прогонових споруд, змонтовані всі елементи конструкції проїзду. Зараз ведуться роботи по укладанню гус-асфальту, встановлюється бар’єрне та перильне огородження, йде улаштування опор зовнішнього освітлення проїзду.

Як відзначає прес-служба, усі роботи ведуться відповідно до графіку.

Відкриття автомобільного руху з правого берега зі сторони Конча-Заспа на лівий планується на початку квітня 2011 року.

Наприкінці 2011 року буде введено в роботу ще по одному з’їзду з лівого берега на правий та з правого на лівий. Повністю в експлуатацію міст буде здано до Євро-2012. Це буде перший за останні 30 років новозбудований у столиці міст.

Нагадаємо, 27 вересня 2010 року було відкрито залізничне сполучення через р. Дніпро по Дарницькому залізнично-автомобільному мостовому переходу. Це дало можливість раціонально розподілити обслуговування пасажирських та швидкісних поїздів між пасажирською станцією Київ-Пасажирський та новим вокзальним комплексом на ст. Дарниця, що в свою чергу дозволило тисячам транзитних пасажирів оминати завантажений центр міста.

17 грудня Дарницьким мостом відкрито автомобільний рух з лівого берега на правий.