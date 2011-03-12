ПЗЗ змінила розклад руху поїздів на Вишгород

Південно-Західна залізниця змінила розклад руху дизель-поїздів 6431, 6433, 6437,6439 сполученням Київ-Петрівка – Вишгород та 6432,6434, 6438,6440 сполученням Вишгород – Київ-Петрівка; відмінено курсування дизель-поїздів 5531, 6441 Київ-Петрівка – Вишгород та 6432, 5534 Вишгород – Київ-Петрівка.

Відтепер зі ст. Київ-Петрівка до зупиночної платформи Вишгород дизель-поїзд відправлятиметься о 6.30, 7.35, 17.30 та 18.30, а у зворотному напрямку зі з.п. Вишгород до ст. Київ-Петрівка о 7.02, 8.03, 18.00 та 19.00.

Про це УНІАН повідомила прес-служба залізниці.

У повідомленні зазначають, що відповідні зміни відбулися за пропозицією пасажирів, які користуються зазначеним маршрутом та за погодженням Вишгородської райдержадміністрації.