МЗС України вивчає питання евакуації українських громадян з Японії

Міністерство закордонних справ України опрацьовує можливість евакуації, у разі потреби, українських громадян з постраждалої від землетрусу та цунамі Японії.

Про це УНІАН повідомив директор департаменту інформаційної політики МЗС України Олег ВОЛОШИН.

“Ми зараз проробляємо можливість евакуації українських громадян. У випадку необхідності, ми будемо шукати можливість вивезти громадян України, якщо вони побажають залишити територію Японії”, - сказав він.

О.ВОЛОШИН зазначив, що на даний час таких звернень до посольства від українських громадян не надходило. “Життю і здоров’ю українців нічого не загрожує. Мова про масову евакуацію не ведеться, проте ми проробляємо таку можливість”, - додав він.

О.ВОЛОШИН також зазначив, що МЗС України має інформацію, що серед постраждалих під час землетрусу громадян України немає.

За його словами, спілкування з посольством України в Японії відбувається через Інтернет, оскільки з телефонним зв’язком є проблеми.

О.ВОЛОШИН також запевнив, що дипломатичне представництво України в Японії намагається підтримувати зв’язок з усіма громадянами України, які перебувають на консульському обліку.

Він також зазначив, що МЗС України уважно відстежує ситуацію з аварією на одній з японських АЕС. У зв’язку з цим він зазначив, що Україна готова надати допомогу у подоланні наслідків цієї аварії.

“Україна готова надати експертну допомогу, у нас є спеціалісти з унікальними знаннями і досвідом по ліквідації Чорнобильської катастрофи”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, на консульському обліку в посольстві України в Японії перебуває 514 громадян України.