Зміна власника «Укртелекому» не повинна вплинути на тарифи – Тігіпко

Зміна власника ВАТ «Укртелеком» не повинна вплинути на тарифи для громадян.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив віце-прем`єр-міністр – міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО сьогодні на прес-конференції.

«Що стосується «Укртелекому», я думаю, що чекати якихось змін за тарифами не варто. Чому? Тому що це природна монополія і ринок достатньо конкурентоспроможний. Якщо держава тільки послабить свій контроль за цим ринком, то я можу сказати, що тут відразу ж це відчують люди, і, я вважаю, це буде неправильно», - зазначив він.

За словами С.ТІГІПКА, сьогодні українські тарифи «далеко не найнижчі в світі».

Крім того, відзначив віце-прем`єр-міністр, телекомунікаційний ринок країни потребує жорсткого контролю з боку держави. «Зараз, я вважаю, необхідно достатньо жорстко контролювати повністю ринок», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 11 березня ц.р. Фонд державного майна України підписав з ТОВ “ЕСУ”, дочірньою компанією австрійського концерну ЕPIC, договір купівлі-продажу 92,79% державного пакета акцій ВАТ “Укртелеком”.

Реалізаційна ціна 92,79% держпакета акцій компанії становила 10 млрд. 575,1 млн. грн., що на 75 млн. грн. більше за його стартову ціну.

Довідка УНІАН. ВАТ «Укртелеком» – монополіст на ринку зв`язку України. Кількість абонентів місцевого телефонного зв`язку становить 10,2 млн. Компанія також надає послуги доступу до Інтернету, мобільного зв`язку (під ТМ Utel) тощо.

Чистий збиток компанії "Укртелеком" у 2010 році становив 258,8 млн. грн. проти 461,5 млн. грн. у 2009 році.