Кабмін спрямував 717 млн. грн. на будівництво і ремонт доріг у регіонах
17:56, 12 березня 2011Транспорт/Звя'зок
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Кабінет міністрів України спрямував 717 млн. грн. субвенції з держбюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі віце-прем`єр-міністра – міністра регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства України Віктора ТИХОНОВА.
Згідно з повідомленням, відповідну постанову уряд прийняв 11 березня ц.р.
Пооб`єктні переліки об`єктів будівництва, реконструкції, ремонту і утримання вулиць і доріг затверджуватимуться місцевими держадміністраціями в межах об`єктів, визначених для кожного регіону.
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