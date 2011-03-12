Кабмін спрямував 717 млн. грн. на будівництво і ремонт доріг у регіонах

Кабінет міністрів України спрямував 717 млн. грн. субвенції з держбюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі віце-прем`єр-міністра – міністра регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства України Віктора ТИХОНОВА.

Згідно з повідомленням, відповідну постанову уряд прийняв 11 березня ц.р.

Пооб`єктні переліки об`єктів будівництва, реконструкції, ремонту і утримання вулиць і доріг затверджуватимуться місцевими держадміністраціями в межах об`єктів, визначених для кожного регіону.