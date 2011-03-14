Мерія Херсона обмежила будівництво телекомунікаційних об’єктів

Виконком міської ради Херсона ввів тимчасові обмеження на будівництво в місті нових систем телекомунікацій, а також на розміщення окремих технічних елементів телекомунікаційних систем на будівлях і спорудах міста, які знаходяться у комунальній власності.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення прийняте на засіданні виконкому 14 березня.

Згідно з рішенням, обмеження вводять у зв'язку з розробкою мерією нової міської програми і порядку регулювання розміщення систем телекомунікацій на об'єктах комунальної власності.

Обмеження діятимуть до моменту офіційної публікації нових правил у ЗМІ.