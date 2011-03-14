«МТС Україна» тимчасово скасувала тарифікацію для своїх абонентів в Японії

Оператор мобільного зв`язку «МТС Україна» у зв`язку з трагедією в Японії повністю компенсує витрати на зв`язок своїм абонентам, які перебувають у цій країні.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Згідно з повідомленням, повернення коштів проводитиметься усім абонентам «МТС Україна», які перебувають або перебували в Японії в період з 11 по 14 березня 2011 року включно, і повністю покриє вартість дзвінків і SMS у будь-якому напрямі. Витрачені кошти буде компенсовано абонентам після надходження інформації про витрати від роумінгових партнерів.

Довідка УНІАН. Мережа ПрАТ «МТС Україна» охоплює більш як 97% території України, на якій проживає 99% населення. Компанія обслуговує понад 18,21 млн. абонентів. Компанія володіє ліцензіями на надання мобільного (стандарт GSM-900/1800, CDMA-450), стаціонарного і міжнародного/міжміського зв`язку, а також надає послуги міжнародного роумінгу на п`яти континентах.

«МТС Україна» – 100% дочірня компанія ВАТ «Мобільні Телесистеми» (Росія), найбільшого оператора мобільного зв`язку в Росії і країнах СНД.