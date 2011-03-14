У Чернігові перевізники заявили про необхідність підвищення вартості проїзду в міському громадському транспорті.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції сказав голова асоціації перевізників "Чернігівтрансавто" Василь ПЕТРИШИН.

За його словами, перевізники обласного центру опинилися в критичному стані через зростання цін на паливо і запчастини. В.ПЕТРИШИН зазнеачив, що всі помічають, як впродовж 2-3 місяців подорожчало пальне, але не всі знають про зростання вартості запчастин і навіть самих автобусів.

"Собівартість проїзду змінилася у бік збільшення", - констатував голова асоціації перевізників.

Разом з тим генеральний директор ВАТ "Чернігівавтосервіс" Володимир КОЗИР повідомив журналістам, що з січня підприємство працює зі збитками.

"За цей час ми виснажилися, і якщо не буде підвищення впродовж 2 тижнів – місяця, то частина автобусів просто не виходитиме на маршрути", - сказав він.

В.КОЗИР відзначив, що перевізники вже подали необхідні документи для підвищення вартості проїзду в міському транспорті у виконком міськради і зараз чекають відповіді.

Зокрема, чернігівські перевізники пропонують підвищити вартість проїзду в міських автобусах з 1,5 грн. до 2 грн., а в мікроавтобусах – з 2 грн. до 2,5-3 грн. Разом з цим вартість проїзду в тролейбусі, на їхню думку, необхідно залишити без змін, або підвищити на 0,25-0,5 грн. (зараз вартість однієї поїздки становить 1 грн.). Перевізники переконані, що більше пасажирів мають користуватися автобусами і тролейбусами.

В.КОЗИР звернувся до жителів міста поставитись з розумінням до вимог перевізників заради забезпечення якісних послуг.