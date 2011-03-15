Telenor International Centre AS в Україні припиняє діяльність

Представництво норвезької Telenor International Centre AS в Україні оголосило про припинення діяльності.

Про це йдеться у повідомленні компанії, опублікованому в газеті "Урядовий кур'єр" (№46 від 15 березня).

У повідомленні вказують, що вимоги кредиторів приймають у письмовій формі протягом місяця з дати публікації цього повідомлення.