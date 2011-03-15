Telenor International Centre AS в Україні припиняє діяльність

13:37, 15 березня 2011
Транспорт/Звя'зок
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Представництво норвезької Telenor International Centre AS в Україні оголосило про припинення діяльності.

Про це йдеться у повідомленні компанії, опублікованому в газеті "Урядовий кур'єр" (№46 від 15 березня).

У повідомленні вказують, що вимоги кредиторів приймають у письмовій формі протягом місяця з дати публікації цього повідомлення.

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