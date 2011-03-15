Об’їзна дорога біля НСК «Олімпійський» готова на 96%

Об'їзна дорога з естакадою біля НСК "Олімпійський" готова на 96%.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі спорткомплексу.

Згідно з повідомленням, шляхопровід, розташований у південно-східній частині стадіону, з'єднає вулиці Еспланаду і Димитрова та забезпечить доступ до чаші стадіону з усіх боків.

Дорога також служитиме додатковим шляхом евакуації і пожежним об'їзним шляхом, який потрібний відповідно до вимог безпеки.

Об'їзна дорога буде вимощена бетонною брущаткою загальною площею 3,1 тис. кв. м. Площа приміщення, яке знаходиться під об'їзною дорогою, складе 2,7 тис. кв. м.

У прес-службі зазначили, що зараз на об'єкті ведуться обробні роботи.

Як повідомляв УНІАН, на кінець 2010 року загальна готовність Національного спортивного комплексу "Олімпійський" в Києві складала 70% від загального об'єму робіт.

Очікують, що будівництво НСК "Олімпійський" у Києві буде завершено в серпні 2011 року.