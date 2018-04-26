До Євро-2012 в Києві запустять наземне метро

Днями віце-прем`єр і міністр інфраструктури Борис Колесніков проінспектував залізничне кільце, яке будують навколо Києва. Віце-прем`єра супроводжували: начальник «Укрзалізниці» Михайло Костюк, начальник Південно-Західної залізниці (ПЗЗ) Олексій Кривопішин, київський градоначальник Олександр Попов, керівники прес-служб 4-х відомств, люди в штатському і численні журналісти.

...За вікном миготіли платформи т.зв. Південного півкільця, ось під`їхали до «будови століття» - багатостраждальному Дарницькому мосту. Там щосили метушилися будівельники, спішно добудовуючи за дорученням віце-прем`єра заїзд з правого берега на лівий. Колеснікова разом з іншими начальниками спочатку помістили в окремий вагон, так що коментувати побачене було нікому. Обстановка пожвавилася після зупинки на одній із станцій, коли начальство вирішило перевірити ліфт, що піднімає пасажирів за необхідності на платформу. «Ось бачите - все працює», - посміхнувся віце-прем`єр камерам.

Під час другої зупинки на імпровізованому брифінгу міністр інфраструктури пояснив, що повністю залізничне кільце навколо Києва планують замкнути до травня 2012 року. Для цього треба збудувати ще 7 станцій: «Київську Русанівку», «Відрадний», «Київ-Дніпровський», «Оболонь», «Зеніт», «Вишгородську» і «Либідську» - це т.зв. Південне півкільце. А до вересня цього року будуть запущені 12 станцій Північного півкільця: «Дарниця», «Лівобережна», «Троєщина», «Київ-Петрівка», «Сирець», «Рубежівська», «Борщагівка», «Київ-Волинський», «Кардачі» , «Київ-Пасажирський», «Видубичі» і «Лівий берег». Вони будуть "зав`язані" на станції метрополітену та ін. міський транспорт.

«Це стратегічний для міста проект, реалізація якого дозволить розвантажити на 40% основні лінії метрополітену. Технічний потенціал електрички дозволить перевозити до 200 тис. осіб на добу », - підкреслив віце-прем`єр. Реальний же пасажиропотік за розрахунками КМДА буде становити від 65 до 100 тис. осіб.

Станції, які збираються відкрити, знаходяться в центрі житлових масивів, і озвучені цифри вражають. Адже зараз в порядку експерименту працюють тільки дві з них - «Петрівка» і «Городня» (Троєщина). Через незручне розташування останньої вагони їздять напівпорожніми.

Хто буде обслуговувати лінію - поки незрозуміло. За словами гендиректора «Укрзалізниці» Михайла Костюка, якого журналісти вже опитували на зворотній дорозі до Києва, для цих цілей місто має створити окреме комунальне підприємство. «Це суто міський транспорт, тут потрібно чітко відчувати потреби міста, моніторити пасажиропотік. Іншими словами, інтегрувати електричку в міську транспортну систему », - підкреслив він. - А ми лише надаємо інфраструктуру, рухомий склад і забезпечуємо безпеку перевезень».

З цим, схоже, згоден і віце-прем`єр. На питання, чи можлива добудова проекту за кошти інвестора, він посміхнувся: «З нашими-то 26-ма категоріями пільговиків?.. Якщо знайдете такого інвестора - гарантую 20% з договору». (Згідно з чинним законодавством України залізничний транспорт безвідмовно надає пільги 26-ти категоріям громадян - ред.) Адже міський транспорт (а цей проект відноситься саме до нього) з цієї ж причини теж дуже збитковий.

Однак, болюче питання пошуку коштів на облаштування наземної інфраструктури міської електрички все ж вирішено. Віце-прем`єр повідомив, що Мінфін дає на це близько 180 млн. грн., (на перший етап - 47 млн. грн., на другий - близько 140 млн. грн.)

Як пізніше пояснив журналістам начальник Південно-Західної залізниці Олексій Кривопішин, Південне півкільце майже втричі дорожче Північного, бо перше складається практично з готових станцій, які треба було тільки «вписати» у міську інфраструктуру. Для добудови ж другого потрібні більш капітальні роботи, зокрема, з нуля побудувати 7 платформ (див. перелік вище).

Що ж до рухомого складу, закупівлі якого останнім часом через відсутність фінансування теж гальмувалися, то, за словами гендиректора «Укрзалізниці» М.Костюка, до вересня 2011 року на лінії міської електрички будуть функціонувати 8 потягів: 4 за тендером закупить місто (влада вже заявила, що вони будуть вітчизняного виробництва), ще 4 власними силами модернізує УЗ. Вартість одного потягу складає від 65 до 80 млн. грн., модернізація - до 10 млн. грн. До речі, за словами гендиректора УЗ, внутрішня обробка електрички зараз відпрацьовується: для зручності пасажирів, яким доведеться трястися коліями, якими ходять вантажні поїзди, в салонах додадуть кількість сидінь і ще один поручень. За словами глави КМДА Олександра Попова, в ідеалі в години пік на маршруті повинні «бігати» 14 електричок з інтервалом 15 хвилин. Електропоїзд пасажиромісткістю 1000-1200 осіб буде складатися з шести-восьми вагонів. Вартість проїзду не перевищить 2-3 грн.

Під час поїздки з`ясувалася й доля Дарницького вокзалу. До певної міри це навіть стало сенсацією. За словами Колесникова, частина будівлі, не задіяна для залізничних перевезень, буде виставлена на публічні торги. "Потреби (у великому вокзалі - ред.) немає і не буде. З наступного року Україна переходить на швидкісний рух поїздів, завдання - щоб через 7 років не було нічних поїздів всередині України, тому великі будівлі вокзалів не потрібні. На Заході їх позбулися ще до другої світової », - зазначив він. Доля вокзалу, за словами віце-прем`єра, вирішиться вже до 31 березня.

Заглянувши в прес-реліз, журналісти поцікавилися у Колеснікова, чому міську електричку в ньому назвали "наземне метро". Чи не занадто голослівно?

- Що таке метро? Це коли купуєш один раз проїзний квиток і можеш кататися хоч цілий день. Цей принцип буде дотриманий і тут, - дещо загадково пояснив віце-прем`єр. Так що через рік – вперед...

Олена Кузнєцова (УНІАН)