Одеська влада має намір підвищити вартість проїзду у маршрутках

В Одесі створена мерією група фахівців-транспортників вивчає обгрунтованість вимог підприємств-перевізників про підвищення на одну гривню ціни проїзду в міських маршрутних таксі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив 15 березня на брифінгу перший заступник міської голови Одеси Микола ІЛЬЧЕНКО.

М.ІЛЬЧЕНКО вважає вимоги перевізників завищеними. "Вимоги перевізників, якщо зважати на надані у мерію матеріали, - завищені. Крім того, прибутки населення, через інфляцію, невисокі: навряд чи матеріальне становище більшості одеситів дозволить їм платити по 3 грн. за один проїзд на міському маршруті", - зазначив чиновник.

Тому, пояснив він, "якщо ми і піднімемо тарифи, то не більше ніж на 50 копійок" - до 2 грн. 50 коп.

Крім того, чиновник повідомив, що робочій комісії належить також визначити, чи мають підприємці-перевізники, які погрожують страйками, "реальну кількість машин для забезпечення графіку пасажирських перевезень на маршрутах". "Не секрет же, що на деяких з них не вистачає до 50% заявленого рухомого складу", - сказав М.ІЛЬЧЕНКО.