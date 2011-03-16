МНС планує залучати приватні гелікоптери для допомоги потерпілим

У Міністерстві надзвичайних ситуацій створять нову службу порятунку - "Українські ангели", куди залучатимуть приватні вертольоти для надання допомоги потерпілим в екстрених ситуаціях.

Як пише газета "Сьогодні" (№58 від 16 березня), ідея створення нової служби порятунку "Українські ангели" полягає в тому, що для надання допомоги потерпілим в екстрених ситуаціях використовуватимуть вертольоти, які належать приватним особам. Такий проект задумав очільник МНС Віктор БАЛОГА спільно з новопризначеним керівником Департаменту авіації відомства Євгеном ЧЕРВОНЕНКОМ, пише видання.

За словами Є.ЧЕРВОНЕНКА, приватні вертольоти використовуватимуть для розвідки місцевості, де сталося НП і для транспортування потерпілих. За його словами, на сьогодні згоду взяти участь у роботі нової служби порятунку дали вже 16 власників вертольотів.

Крім того, як сказав директор Департаменту авіації МНС, "Українські ангели" цілодобово чергуватимуть. Усю Україну поділять на спеціальні зони, за кожною з якої буде закріплений вертоліт, а також буде визначена базова лікарня, куди доставлятимуть потерпілих. Графік вильоту, щоб він не йшов врозріз з планами власників вертольотів, складатиметься мінімум на місяць вперед і будуть передбачені взаємозаміни машин.

"Коли надходитиме сигнал в регіональний центр авіаслужби МНС за телефону "101", протягом 20 хвилин до вертольота приходить рятувальник зі щипцями і болгаркою та лікар-реаніматор з реанімаційним набором. Вертоліт з потерпілим зустрічатиме реанімобіль або ж він сідатиме біля базових лікарень. Причому з повітря реаніматор дасть лікарні інформацію про характер травм, щоб там могли підготувати операційну, підібрати кров потрібної групи і потрібних фахівців" - пояснив Є.ЧЕРВОНЕНКО схему роботи. За його словами, так можна буде охопити майже усю Україну.

Є. ЧЕРВОНЕНКО обіцяє, що власникам вертольотів компенсують витрати на паливо і частково моторесурс.

"Це все одно дешевше, ніж закуповувати за кошти держави вертольоти вартістю 5-7 млн. євро кожен. Джерела фінансування ми шукаємо. Це будуть частково державні кошти, а також благодійні внески. Рятувати будемо безкоштовно. Витрати будуть у 4-5 разів меншими, ніж при використанні державні Мі-8 через економнішу витрату палива", - сказав Є.ЧЕРВОНЕНКО.

Як зазначають у МНС, через 10 днів у Чернігівській області почнеться реалізація погодженого з Міністерством охорони здоров'я і місцевою обладміністрацією пілотного проекту. Далі на черзі - Київ, потім Дніпропетровськ та Львів.