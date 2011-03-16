23 березня електрички будуть прибувати до Фастова та Козятина із запізненням

23 березня 2011 року до станцій Фастів та Козятин електрички будуть прибувати із запізненням. Про це повідомляєтьтся в пресс-релізі, розповсюдженому Укрзалізнецей.

Як зазначається у повідомленні, у зв’язку з великим обсягом роботи на Південно-Західній залізниці по підготовці впровадження прискореного руху пасажирських поїздів до ЄВРО-2012 та з метою розмежування пасажирського та вантажного руху на основних дільницях Гребінка – Київ, Київ – Фастів – Козятин – Жмеринка – Гречани – Підволочиськ залізничники починають ремонтно-колійні роботи з модернізації інфраструктури Столичної магістралі, а саме: ремонт колій, реконструкцію станцій, вокзалів, електрифікацію.

Тому починаючи з 22 березня 2011 року по грудень 2011 року у розкладі руху поїздів приміського та дальнього сполучення, відбуватимуться зміни.

Про зміни у розкладі руху поїздів Південно-Західна залізниця буде повідомляти пасажирів заздалегідь.

Південно-Західна залізниця закликає пасажирів бути уважними. Про зміни у розкладі руху приміських та поїздів дальнього сполучення можна буде дізнатись у чергового по вокзалу, а також на сайті Столичної магістралі www.swrailway.gov.ua, та у службі довідки за телефоном 503-70-05.