Група ГАЗ випустить у 2012 р. тестову партію "Газель Next"

Група ГАЗ планує у 2012 році випустити тестову партію автомобілів "Газель Next", а в 2013 році організувати серійне виробництво цих машин, повідомляє РІА Новини з посиланням на президента групи Бо Андерссона. "Це будуть автомобілі у вищому сегменті, ніж "Газель Бізнес". При цьому вони випускатимуться паралельно, щоб задовольнити попит на автомобілі", - сказав Андерссон на Російському автомобільному форумі.

Він також зазначив, що група збирається наростити продажі легких комерційних автомобілів (LCV) цього року більш ніж на 15%. "Прогноз росту продажів ЛКА (легких комерційних автомобілів) ГАЗ складає понад 15%", - сказав Андерссон.

У кінці лютого директор з реалізації і маркетингу "Комерційні автомобілі - група ГАЗ" Олег Марков заявляв, що продажі компанії виростуть цього року на 20% - до 93 тисяч автомобілів. Він прогнозував, що 97% з усіх проданих у 2011 році легких комерційних автомобілів припаде на "Газель-бізнес".

"Група ГАЗ" заснована у 2005 році в результаті реструктуризації виробничих активів ВАТ "Руспромавто", яке існувало з 2001 року. Разом з автозаводом Горького до складу групи входять 18 автомобілебудівних підприємств в Росії, збутові і сервісні структури. Штаб-квартира компанії розташована у Нижньому Новгороді.