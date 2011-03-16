Mitsubishi Motors поновить роботу усіх заводів у Японії до 17 березня

Автовиробник Mitsubishi Motors Corporation має намір відновити виробництво на своїх заводах в Японії, розташованих у префектурах Айчі, Гіфу і Окаяма, зупинене в понеділок, повідомляє РІА Новини з посиланням на прес-службу представництва компанії в РФ.

"Компанія рада повідомити, що, починаючи c 16 березня, ММС поновлює роботу усіх виробничих підприємств, яка продовжиться і 17 березня у четвер", - сказано у повідомленні.

Як повідомляли раніше Mitsubishi Motors Corporation прийняла рішення призупинити роботу усіх трьох заводів компанії 14 березня і 15 березня. На трьох заводах у вказаних префектурах виробляють моделі ASX, Pajero, Lancer і Outlander XL.