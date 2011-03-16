Завтра Toyota поновить виробництво на 7-ох заводах у Японії

Японський автогігант Toyota планує у четвер відновити виробництво на семи заводах в центральній частині країни, повідомляє РІА Новини з посиланням на агентство MarketWatch.

Спочатку на заводах поновиться випуск автозапчастин, а потім - виробництво комплектуючих для зарубіжних заводів японської компанії. Терміни відновлення виробництва на заводах компанії з виробництва автомобільних кузовів поки не відомі. Раніше Toyota, а також інші японські автовиробники (Nissan, Honda, Subaru і Mitsubishi Motors) призупинили роботу своїх заводів через серію землетрусів і цунамі.

У понеділок, 14 березня, керівництво Toyota Motors вирішило не поновлювати роботу трьох фабрик, потім була зупинена робота усіх заводів компанії в країні.

За дослідженнями IHS Automotive призупинення діяльності японської компанії може спричинити скорочення виробництва приблизно на 40 тис. автомобілів.

Землетрус магнітудою 9,0 стався у Японії 11 березня, він викликав цунамі заввишки більше десяти метрів. Епіцентр землетрусу знаходився за 373 кілометри на північний схід від Токіо, його центр був на глибині 24 кілометри. Незабаром у тому ж районі сталося ще декілька потужних підземних поштовхів магнітудою понад 6,0. За останніми даними, загальне число загиблих і зниклих безвісти перевищило 11 тисяч осіб.