Події у Японії позначаться на усій світовій автоіндустрії - експерти

Руйнівний землетрус у Японії вплине на світову автомобільну індустрію в цілому, у тому числі через перебої у постачаннях комплектуючих в інші країни світу. так вважають експерти дослідницької організації IHS Automotive, думку яких наводить Forbes.

Раніше японські автовиробники, у тому числі Toyota, Nissan, Honda, Subaru і Mitsubishi Motors, призупинили роботу своїх заводів через землетрус і цунамі. Перебої у виробничому процесі в Японії, яка є провідним експортером комплектуючих, вплинуть на логістичні ланцюжки у всьому світі, вважає IHS Automotive. Брак запасних частин може в найближчому майбутньому стати проблемою в інших країнах і регіонах світу - у США, Європі, Південній Америці, позначившись на діяльності світових автовиробників.

IHS Automotive проаналізувала поточну ситуацію з японськими автовиробниками і дає свої висновки. Toyota призупинила до середи виробництво на усіх заводах в країні, що складає приблизно 45% від обсягу світового виробництва компанії. Призупинення діяльності може спричинити, за оцінками експертів, скорочення виробництва приблизно на 40 тис. автомобілів. Компанія Nissan також через руйнування закрила свої заводи в Японії - деякі закриті до середи, а деякі - до п'ятниці. У результаті цунамі були пошкоджені 2,3 тисячі автомобілів. Крім того, компанія повідомила про можливість затримок з постачаннями у США моделей Infiniti Nissan GTR і 370Z.

Закриті також заводи Subaru, проте компанія планує відновити виробництво найближчим часом. Honda повідомила про призупинення діяльності заводів компанії як мінімум до 20 березня, Suzuki закрила потужності до 17 березня. Mazda також призупинила діяльність, попри те, що потужності компанії у південній частині Японії не постраждали, Mitsubishi закрила заводи до 17 березня у зв'язку з координацією діяльності з постачальниками, які перебувають у зонах землетрусу.