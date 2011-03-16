Поїзди «Харків–Ужгород» і «Львів–Луганськ» тимчасово курсуватимуть через Сумську обл.

У зв`язку з ремонтом залізничного полотна з 23 березня змінюється маршрут проходження пасажирського поїзда №13 «Харків–Ужгород» відправленням з Харкова і з 20 березня – пасажирського поїзда №134 «Львів – Луганськ» відправленням зі Львова.

Про це УНІАН повідомили у Сумській дирекції Південно-західної залізниці.

Згідно з повідомленням, поїзд №13 “Харків–Ужгород” (формування Південної залізниці) і поїзд №134 «Львів – Луганськ» (формування Донецької залізниці) курсуватимуть через Суми – Ворожбу – Конотоп замість Полтави – Ромодана – Гребінки.

Як повідомляв УНІАН, у рамках підготовки до упровадження швидкісного руху пасажирських поїздів до Євро-2012 і з метою розмежування пасажирського і вантажного руху на основних ділянках Гребінка – Київ, Київ – Фастів – Козятин – Жмеринка – Гречани – Підволочиськ залізничники починають ремонтно-шляхові роботи з модернізації інфраструктури Столичної магістралі.

У зв`язку з цим з 22 березня активними темпами здійснюватиметься ремонт колії, електрифікація ділянок, реконструкція станцій, вокзалів Південно-західної залізниці.

Роботи на цій ділянці проводитимуться з 22 березня по грудня 2011 року.