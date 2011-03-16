Пасажирський причал в Каневі відремонтують до Євро-2012

У Каневі до Євро-2012 буде проведено капітальний ремонт причалу, а для перевезень пасажирів за маршрутом Київ-Канів-Київ будуть задіяні судна типу «Восход».

Як повідомляється в прес-релізі Міністерства інфраструктури України, переданому УНІАН, відповідне рішення було ухвалено на нараді під головуванням першого заступника міністра інфраструктури Костянтина ЄФИМЕНКА і керівництва Укрморрічфлоту.

Капітальний ремонт і реконструкція пасажирського причалу будуть проведені в рамках виконання заходів щодо реконструкції та будівництва об`єктів Шевченківського національного заповідника та інфраструктури м. Канева, які є одними зі складових Державної цільової програми підготовки й проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

Канів стане першим містом, в якому буде відновлено пасажирське сполучення по Дніпру, зазначається в прес-релізі.

Також планується, що до 2012 року буде відновлено роботу пасажирських причалів і пристаней у Черкасах, Кременчуці, Дніпропетровську, Запоріжжі та Херсоні.

Нагадаємо, Укрморрічфлот розробляє перелік пасажирських суден, що належать державним підприємствам, які можуть бути використані для пасажирських перевезень по Дніпру. Одним із перших для перевезення пасажирів до згаданих міст буде судно «Кримська стріла», яке знаходиться на балансі Ялтинського порту.

Для забезпечення безпеки судноплавства особлива увага приділятиметься розвитку навігації. Буде впроваджено нові засоби зв`язку, супутникової навігації та проведено повну інформатизацію судноплавства по внутрішніх водних шляхах.

«Після проведення чемпіонату ми продовжимо розвиток інфраструктури на внутрішніх водних шляхах для забезпечення безпеки торгового судноплавства, а також розвитку туристичного бізнесу, водного спорту й відпочинку», - сказав голова Укрморрічфлоту Сергій КРИЖАНОВСЬКИЙ.