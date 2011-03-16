1 квітня у Києві пройде український форум інтернет-діячів Iforum-2011.

Як повідомили в оргкомітеті форуму, в рамках iForumу передбачено чотири потоки - інтернет-бізнес, інтернет-реклама, технології, соціальні медіа.

Планується, що на заході вперше в Україні виступить представник соціальної мережі «Вконтакте». Одне з найвідоміших в Рунеті цифрових агентств Grape розповість про свій досвід просування найбільших компаній у соціальних мережах. Українським досвідом поділиться агентство Prodigi - № 1 за доходами у цьому сегменті, за даними Всеукраїнської Рекламної Коаліції. Про те, як управляти репутацією в соціальних мережах, можна буде дізнатися від фахівців «Ашманов і Партнери». А російсько-українська компанія WantMore, що реалізувала проект «Х-Фактор онлайн», розповість, як соціальні медіа сьогодні доповнюють телебачення.

«Основні тенденції року - це зростання соціальних медіа, їхній вплив на брендову політику, зростання їх впливу на політичні події і громадську думку, - зазначив президент компанії Imena.UA Олександр Ольшанський. - І iForum, як дзеркало, відображає ці тенденції, даючи унікальну можливість учасникам заходу завжди бути на вістрі і самим писати історію ».

Під час форуму також заплановано проведення круглого столу «Навіщо бізнесу йти в соціальні мережі?» З провідними фахівцями Рунету і Уанету Він об`єднає як представників бізнесу, так і цифрові агентства, і стане майданчиком, де бізнес зможе задати питання про реальні можливості просування в соціальних мережах, які пропонують ті чи інші агентства.

«Інформації про соціальні медіа сьогодні безліч, - підкреслив організатор потоку« соціальні медіа »Артур Оруджалієв (AIN.UA). - Але більша її частина - теорія, заснована на західному досвіді. Тому представники бізнесу не можуть скористатися нею в наших реаліях. Ми ж хочемо сприяти цьому, посадивши за один стіл соціальні майданчики, кваліфікованих виконавців і потенційних замовників послуг ».

Довідка УНІАН. Організаторами iForumу (www.iforum.ua) є Олексій Мась (banner.kiev.ua), Олександр Ольшанський (Imena.UA / MiroHost), Євген Шевченко (UAMaster, ІМУ), Денис Довгополий (BayViewInnovations), Артур Оруджалієв (ain.ua ), Олексій Гришин (ТОВ «Пейлоджік»), Сергій Корж (Mail.UA), Роман Іллічов (GigaHost.ua), Сергій Поліщук (UA-IX), Володимир Медушівский (Девід; Еволюшен Медіа Холдинг).