Частка небажаної кореспонденції в поштовому трафіку збільшилася на 1%

Частка небажаної кореспонденції в поштовому трафіку в лютому 2011 року, порівняно з січнем становила 78,7%, збільшившись всього на 1,1%.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії «Лабораторія Касперського».

Незважаючи на те, що за останній місяць обсяг небажаних повідомлень російського походження скоротився майже вдвічі, Росія третій місяць поспіль займає друге місце в рейтингу країн-джерел спаму (4,67%). Перше місце продовжує утримувати Індія (8,83%). Замикають TOP-5 Бразилія (4,61%), Індонезія (4,18%) і Південна Корея (4,14%). США, з території яких у лютому поширено 3,48% всього спаму, перемістилися з 14 на 8 рядок.

Шкода від спам-повідомлень не обмежується тим, що вони відволікають увагу й засмічують поштову скриньку. Спам являє небезпеку, оскільки може містити шкідливі програми. Так, у лютому 2011 року 3,18% усіх електронних повідомлень містили шкідливі програми.

Більшу частину ТОР-10 шкідливих програм, поширених у лютому через спам, можна розділити на дві групи. Перша - це поштові черв`яки, основне призначення яких - збір баз електронних адрес на заражених комп`ютерах і використання їх для подальшої розсилки самих себе. Частина з них можуть інсталювати в систему інші шкідливі програми. До другої належать програми, призначені для крадіжки конфіденційної, здебільшого фінансової, інформації користувачів. Крім того, в ТОР-10 шкідливих програм лютого потрапила програма, що блокує роботу комп`ютера з метою отримання викупу за відновлення доступу до нього.

Із серпня 2010 року, коли був закритий ботнет Pushdo/Сutwail, обсяг небажаної кореспонденції, поширюваної із США, протримався на рекордно низькому рівні впродовж усієї осені й першого місяця зими (6% у вересні й близько 1-1,5% із жовтня по грудень). Проте з початку січня 2011 року частка спаму, поширюваного із США, почала збільшуватися й, за прогнозами фахівців "Лабораторії Касперського", найближчими місяцями буде лише зростати.

Довідка УНІАН. "Лабораторія Касперського" - найбільший у Європі виробник систем захисту від шкідливого й небажаного ПЗ, хакерських атак і спаму. Компанія входить у четвірку найбільших світових виробників програмних рішень для забезпечення інформаційної безпеки. Продукти компанії захищають комп`ютери і мобільні пристрої понад 300 млн. користувачів у всьому світі. "Лабораторія Касперського" є групою компаній із центральним офісом у Москві, п`ятьма географічними дивізіонами й десятками локальних представництв. У 2009 році оборот компанії становив 391 млн. дол.

З вересня 2005 року працює офіс «Лабораторії Касперського» в Україні (м. Київ). З 1 березня 2010 року на його базі сформована нова бізнес-одиниця компанії – Східноєвропейський офіс, який забезпечує присутність компанії в Білорусі, Україні, Молдові, Румунії, Болгарії, Литві, Латвії, Естонії, Греції, Кіпрі, Македонії, Албанії, Сербії, Хорватії, Чорногорії, Боснії та Герцеговині, Словенії.