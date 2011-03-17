У Маріуполі з 1 квітня проїзд у маршрутках подорожчає до 2,5 грн.

У Маріуполі Донецької області з 1 квітня проїзд в маршрутках подорожчає до 2,5 грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Маріупольської міської ради. Згідно з повідомленням, така ухвала була винесена сьогодні в Маріупольській міськраді на засіданні його виконавчого комітету.

"Заслухавши інформацію відділу транспорту і зв'язку Маріупольського міськвиконкому і розглянувши звернення перевізників, які працюють на автобусних маршрутах в режимі маршрутного таксі, виконком міської ради прийняв рішення погодити з 1 квітня 2011 року тариф на проїзд в автобусах, які працюють в режимі маршрутного таксі на маршрутах м. Маріуполя не більше 2 грн. 50 коп. за одну поїздку" - сказано у повідомленні.

"Максимальний тариф буде застосований до маршрутів протяжністю 20 і більше кілометрів, на інших маршрутах тариф буде нижчий", - сказав секретар Маріупольської міськради Андрій ФЕДАЙ, коментуючи прийняте рішення. Крім того, він додав, що "первинні прохання автоперевізників підвищити тариф на проїзд до 3 і навіть до 5 грн. ми не задовольнили, а зупинилися на економічно обгрунтованій цифрі - 2 грн. 50 коп".