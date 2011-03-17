У Фінській затоці і надалі понад 100 суден очікують на криголами

Число суден, які очікують криголамної допомоги у Фінській затоці, як і раніше перевищує сотню, проте, є певна тенденція до зниження кількості танкерів і суховантажів, які зупиняються у кризі. Як передає РІА-Новини, про це у четвер повідомив керівник прес-служби адміністрації "Великого порту Санкт-Петербург" Маркелов.

За оперативними даними штабу, до ранку четверга у Фінській затоці перебувають 135 суден, з них 103 чекають криголамної допомоги. У русі 13 суден, ще 19 чекають заходу в порт Санкт-Петербург. На захід вийшли 23 судна.

Украй важка льодова ситуація зберігається у Фінській затоці упродовж місяця. Льоди завтовшки до одного метра, що утворилися в результаті відлиги, похолодання і сильного вітру, значно зменшили швидкість судноплавства на Балтиці. Понад сотня суден щодня чекають допомоги криголамів, не маючи можливості самостійно пройти крізь льоди. Їм надають допомогу 12 дизель-електричних криголамів і атомний криголам "Вайгач".