Придніпровська залізниця бореться з «зайцями»

Придніпровська залізниця продовжує активну боротьбу з "зайцями". Як повідомляє прес-служба залізниці, на магістралі організовано ряд заходів з підвищення прибуткових надходжень від приміських перевезень.

На великих вокзалах і станціях, де є приміські каси, здійснюється пильний перонний контроль пасажирів. Тих, хто не має проїзних документів, повертають назад. Також введена додаткова плата у розмірі 1 грн. з пасажирів, які оформляють квиток в дорозі.

Залізниця продовжує укладати угоди з охоронними організаціями для забезпечення контролю проходження на територію сторонніх осіб і супроводу приміських потягів.