«Укрзалізниця» збереже тарифи на контейнерні перевезення потягом «Вікінг»

«Укрзалізниця» планує до кінця поточного року зберегти тарифи на контейнерні перевезення потягом «Вікінг» на рівні 2010 року.

Про це повідомляється у прес-релізі «Укрзалізниці» за підсумками ІІ засідання Координаційної ради з розвитку перевезень вантажів у напрямі Балтійське море - Чорне море, переданому агентству УНІАН.

"Укрзалізниця" має більш як 3 тисяч одиниць рухомого складу, призначеного для контейнерних і контрейлерних перевезень, і готова задовольнити будь-який попит. Сьогодні ми пропонуємо клієнту високий рівень послуг. Потяг проходить весь маршрут за 55 годин, з яких на територію України припадає лише 20 годин. Наші ставки, відповідно до досвіду минулих років, повністю конкурентоспроможні, і ми плануємо до кінця 2011 року зберігати тарифи, які діяли минулого року», – наведено у прес-релізі слова заступника начальника Головного комерційного управління “Укрзалізниці” Сергія ВЯЛКОВА.

У повідомленні також наголошується, що з метою спрощення для клієнтів потягу «Вікінг» процедури митного і прикордонного контролю, “Укрзалізниця” спільно з Міністерством інфраструктури на початку року розробила заходи, які передбачають розширення можливостей українських пропускних пунктів.

Як повідомляв УНІАН, 15 березня до проекту з організації перевезення вантажів у напрямі Балтійське море – Чорне море (потяг «Вікінг»), учасниками якого вже є Україна, Литва і Білорусь, приєдналися Грузія і Молдова.

Протокол про приєднання Грузії і Молдови до Угоди про розвиток перевезень вантажів у напрямі Балтійське море – Чорне море було підписано у рамках ІІ засідання Координаційної ради даного проекту.

Під час засідання про свою зацікавленість приєднатися до проекту заявили також представники делегацій Азербайджану і Сирії.

Потяг комбінованого транспорту «Вікінг» почав роботу в 2003 році. Загальна довжина його маршруту становить 1733 км. Потяг проходить через Україну, Білорусь і Литву і сполучає ланцюг морських контейнерних і контрейлерних ліній Балтійського регіону з аналогічною системою Чорного, Середземного і Каспійського морів.

Потяг "Вікінг" курсує за маршрутом Іллічівськ (Україна) – Мінськ (Білорусь) – Клайпеда (Литва).